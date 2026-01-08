Roketsan'dan Dolandırıcılık Uyarısı

Roketsan, bazı internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan Roketsan'ın isminin kullanıldığı yapay zekayla oluşturulmuş dolandırıcılık amaçlı videolar hakkında uyarıda bulundu.

Roketsan'dan yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, son dönemde bazı internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Roketsan adı kullanılarak hazırlanmış gerçeğe aykırı içerik ve videolar tespit edilmiştir. Dolandırıcılar tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve Roketsan Genel Müdürü Sayın Murat İkinci'nin gelir vadeden çağrılar yaptığı izlenimi verilen bu videoların tamamı gerçek dışıdır." ifadesine yer verildi.

Roketsan'ın halka açık bir şirket olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Roketsan, bugüne kadar hiçbir vatandaşımıza yatırım vaadi ya da çağrısında bulunmamıştır. Söz konusu sahte ilan ve videolara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Bahsi geçen dolandırıcılık girişimlerine karşı gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını, sürecin yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Siz değerli vatandaşlarımızdan, şüpheli içerik ve paylaşımları resmi iletişim kanallarımız üzerinden bizimle paylaşmanızı ve ilgili platformlar aracılığıyla şikayet oluşturmanızı rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."