Rol arkadaşıyla sessiz sedasız nişanlandı!

Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu Han Medya şirketinin imza attığı Limit adlı dijital dizisinin seti bir aşka ev sahipliği yaptı.

Lisede okuyan bir öğrenci grubunun etkileyici hikayesini anlatan dizinin oyuncuları Erdem Şanlı ile Rus asıllı oyuncu Miray Akay aşk yaşamaya başladı.

SESSİZ SEDASIZ NİŞANLANDILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Balıkesir'de yapılan çekimler sırasında yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan 2 oyuncu nişanlandı.

Evlilik planları da yapan iki oyuncu aşklarını sosyal medyadan da ilan etti.