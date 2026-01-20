Roman Vatandaşlar İçin Fırsat Eşitliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eğitimden istihdama, barınmadan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda Roman vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımlar atıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Roman vatandaşlar için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımların Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2023-2030 dönemini kapsayan Roman vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi II. Aşama Eylem Planımız, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eğitimden istihdama, barınmadan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda Roman vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini güçlendiren ve sosyal uyumu artıran adımlar atıyoruz. Her zaman onların yanında olmaya, ortak yaşam kültürümüzü, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Eylem planımızın Roman kardeşlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA