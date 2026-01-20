Roman Vatandaşlar İçin Yeni Eylem Planı

'ROMAN Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi'nin 2'inci Aşama Eylem Planı (2026-2030) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımlanan genelgede, Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en etkin şekilde yararlanabilmesi, sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi gayesiyle önemli politikalar hayata geçirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu politikalara yön vermek amacıyla ilgili tüm bakanlıkların katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 2023/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe konulan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) ile başta eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar olmak üzere her alanda sunulan hizmetlerle Roman vatandaşların desteklendiğine de dikkat çekti.

Strateji Belgesi I. Aşama Eylem Planı uygulamasının başarıyla tamamlandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların devamını temin etmek maksadıyla eylem planının ikinci safhasına geçildiğini belirtti. Bu çerçevede hazırlanan 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı'nın (2026-2030)' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yayımlanacağından bahseden Erdoğan, şu ifadelerde bulundu:

"Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarının, yerelde valilikler sorumluluğunda ilgili birimlerin ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı sağlaması, iş birliği ve koordinasyon ile üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."