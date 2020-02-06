Romanya'da erken seçim sinyali - Son Dakika
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Romanya'da erken seçim sinyali

13 dakika önce

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, parti liderleriyle görüşerek ilk tercihinin erken seçim olduğunu ifade etti.

Romanya'da erken seçim sinyali, System.String[]

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, parti liderleriyle görüşerek ilk tercihinin erken seçim olduğunu ifade etti.

Başbakan Ludovic Orban hükümetinin, Mecliste gensoru önergesinin kabul edilerek düşürülmesinin ardından bugün parti liderleriyle bir araya gelen Iohannis, tekrar Ulusal Liberal Parti (PNL) lideri Orban'ı hükümeti kurması için görevlendirdi.

Cumhurbaşkanı Iohannis, Cotroceni Sarayı'nda yaptığı basın açıklamasında, seçmenlere dönmenin en doğru yol olduğunu söyledi.

İlk tercihinin erken seçim olduğuna işaret eden Iohannis, bu seçeneğini de partilere sunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Iohannis, yakın zamanda seçimi gerçekleştirmekten yana olduğuna dikkati çekerek, erken seçime kadar hükümeti kurma görevini yeniden Orban'a verdiğini kaydetti.

Orban hükümetinin düşmesi için gensoru önergesi veren Sosyal Demokrat Parti (PSD) Geçici Genel Başkanı Marcel Ciolacu ise yaptığı açıklamada, Iohannis'in yeniden Orban'ı başbakan olarak atamasının genişletilmiş bir siyasi krizi devam ettirdiğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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