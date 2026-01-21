Romanya, İHA Savar Sistemi Merops'u Konuşlandıracak - Son Dakika
Romanya, İHA Savar Sistemi Merops'u Konuşlandıracak

21.01.2026 10:07
Romanya, hava savunmasını güçlendirmek için ABD yapımı Merops İHA savar sistemini yakında devreye alacak.

BÜKREŞ, 21 Ocak (Xinhua) -- Romanya, hava sahası savunmasını güçlendirmek üzere ABD yapımı insansız hava aracı (İHA) savar sistemi Merops'u konuşlandıracağını duyurdu.

Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad, salı günü Sibiu kentinde düzenlediği basın toplantısında, ülkenin hava sahası savunma kabiliyetini artırmak üzere ABD yapımı Merops anti-drone (İHA savar) sisteminin çok yakında hizmete alınacağını söyledi. Vlad, sistemi kullanacak ekiplerin eğitimlerinin tamamlandığını ve Merops'un Romanya'nın hava savunma operasyonlarına entegre edileceğini belirtti.

Yapay zeka kullanarak düşman İHA'larını tespit edip etkisiz hale getiren Merops, NATO ülkelerinin test ettiği İHA savar sistemlerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: Xinhua

SON DAKİKA: Romanya, İHA Savar Sistemi Merops'u Konuşlandıracak
