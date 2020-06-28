Ronaldinho futbola dönmek istiyor! Maradona ile aynı takımda... - Son Dakika

Ronaldinho futbola dönmek istiyor! Maradona ile aynı takımda...

Spor Arena Dış Haber | Ronaldinho, tekrar futbola mı dönüyor?

Spor Arena Dış Haber | Ronaldinho, tekrar futbola mı dönüyor? Sahte pasaport ile Paraguay'a gidip tutuklanan ve şu anda Paraguay'da ev hapsi cezası altında olan Ronaldinho için Arjantin'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

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La Plaza'nın haberine göre 40 yaşındaki eski futbolcu, hapis cezasının sona ermesinin ardından futbola geri dönmek istiyor.


MARADONA İLE AYNI TAKIM...


Öte yandan Diego Armando Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata takımının da Ronaldinho'yu transfer etmek istediği belirtildi.


Önümüzdeki günlerde hapis cezasının sona ermesi beklenen Ronaldinho, futbola dönerse Maradona ile aynı takımda buluşmuş olacak...


Diego Armando Maradona, Ronaldinho, Paraguay, Arjantin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:47 

Son Dakika Spor Ronaldinho futbola dönmek istiyor! Maradona ile aynı takımda... - Son Dakika Spor
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