Ronaldo'ya 23 ay hapis ve 18,7 milyon euro para cezası
2 saat önce
İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Cristiano Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon euro para cezası verildi.
İspanya
'da vergi kaçırmakla suçlanan Cristiano Ronaldo
'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon euro para cezası verildi. Ronaldo, iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:55
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