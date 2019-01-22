Son Dakika Haberleri: Ronaldo'ya 23 ay hapis ve 18,7 milyon euro para cezası

Ronaldo'ya 23 ay hapis ve 18,7 milyon euro para cezası

2 saat önce

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Cristiano Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon euro para cezası verildi.

Ronaldo'ya 23 ay hapis ve 18,7 milyon euro para cezası, System.String[]
İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Cristiano Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon euro para cezası verildi. Ronaldo, iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:55 

İspanya, Cristiano Ronaldo, Ekonomi
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