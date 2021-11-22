Roosevelt'in New York'tan kaldırılan tartışmalı heykeli Kuzey Dakota'da sergilenecek - Son Dakika

NEW New York'un ünlü müzelerinden Amerikan Doğa Tarihi Müzesi önünden ırkçılığı temsil ettiği gerekçesiyle kaldırılan ABD'nin eski başkanlarından Theodore Roosevelt'in bronz heykelinin Kuzey Dakota'da sergileneceği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, tartışmalı heykelin yeni mekanı Kuzey Dakota'nın Medora yerleşkesinde yapımı devam eden Theodore Roosevelt Başkanlık Kütüphanesi olacak.

Gelecek yıl açılması planlanan kütüphanede sergilenecek heykelin ayrıca yeni bağlamda ele alınması için içinde tarihçi, akademisyen, sanatçı ile toplumun siyahi ve Kızılderili üyelerinin yer alacağı bir danışma konseyinin kurulacağı ifade ediliyor.

ABD'nin 26. Başkanı Roosevelt'in New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi önünde bulunan tartışmalı heykelinin, siyahilere ve yerlilere karşı ırkçı ve üstünlük taslayan nitelik taşıdığı gerekçesiyle kaldırılmasına Haziran 2020'de karar verilmişti.

1940'ta dikilen ve Roosevelt'i at üstünde tasvir eden heykeldeki sağ üzenginin yanında yürüyen Kızılderili bir Amerikalı ve sol tarafında da bir siyahi bulunuyor.

Minneapolis'te siyahi George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinden sonra ülke genelinde başlayan protestolarda, ABD tarihinde köleliği ve ırkçılığı sembolize eden figürlerin meydanlardaki heykelleri de hedef alınmış, belediye ve üniversite gibi bazı kurumlar benzer heykelleri kaldırmaya karar vermişti.