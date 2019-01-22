Son Dakika Haberleri: RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, Ailesinin Sağlık Sorunları Nedeniyle Görevinden İstifa Ettiği...

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, Ailesinin Sağlık Sorunları Nedeniyle Görevinden İstifa Ettiği...

37 dakika önce

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, Ailesinin Sağlık Sorunları Nedeniyle Görevinden İstifa Ettiği..., System.String[]
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:49 Kaynak: AA

İlhan Yerlikaya, Güncel
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