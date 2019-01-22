RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, Ailesinin Sağlık Sorunları Nedeniyle Görevinden İstifa Ettiği...
37 dakika önce
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya
'nın, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:49 Kaynak: AA
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