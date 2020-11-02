RTÜK Başkanvekili Çıplak: RTÜK'e 263 bin 243 adet vatandaş bildirimi geldi - Son Dakika

RTÜK Başkanvekili Çıplak: RTÜK'e 263 bin 243 adet vatandaş bildirimi geldi

02.11.2020 15:19
RTÜK Başkanvekili Çıplak: RTÜK'e 263 bin 243 adet vatandaş bildirimi geldi, System.String[]

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Esat Çıplak, 1 Ocak-30 Ekim 2020 tarihleri arasında üst kurula toplam 263 bin 243 adet vatandaş bildirimi geldiğini belirterek, "Bildirimlerde kuruluş ve kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira...

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Esat Çıplak, 1 Ocak-30 Ekim 2020 tarihleri arasında üst kurula toplam 263 bin 243 adet vatandaş bildirimi geldiğini belirterek, "Bildirimlerde kuruluş ve kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeren, insan onuru ve özel hayatın gizliliğine aykırı yayın kriterinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir" dedi.

RTÜK) Başkan Vekili Esat Çıplak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kurumunun 2021 yılı bütçe sunumunu yaptı. Çıplak, Türkiye'de 358 televizyon ve 101 radyo olmak üzere farklı ortamlardan toplamda  bin 722 radyo ve televizyon yayını bulunduğunu belirtti. İnternet ortamından sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevinin yasal olarak Üst Kurula verildiğini, gerekli yönetmelik çalışmasının geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdiğini anımsatan Çıplak şunları söyledi:

"Yapılan bu düzenlemeyle; Üst Kuruldan geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcılar yayınlarını, ilave bir yayın lisansı bedeli ödemeksizin internet ortamından da sunabileceklerdir. Sadece internet ortamından yayın yapmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları ise üst kuruldan yayın lisansı, platform işletmecilerinin yayın iletim yetkisi almaları gerekecektir. İnternet ortamından sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınlara yayın lisansı verilmesi çalışmaları başlatılmıştır. 2020 yılı ilk 10 aylık dönemde; toplamda 24 Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Lisans ile 7 kuruluşa da Yayın İletim Yetkisi verilmiş olup, 54 kuruluşun başvurularına ilişkin değerlendirme süreci ise halen devam etmektedir. Ayrıca yönetmelik kapsamında, uydu ve kablo ortamlarından yayın lisansı ve/veya karasal ortamdan geçici yayın hakkı bulunan kuruluşlara mevcut haklarına bağlı olmak üzere internet yayın izni verilmiştir. Bu kapsamda toplamda 894 yayın izni verilerek mevcut medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara internet ortamından lisans bedeli ödemeden yayın yapma imkanı sağlanmıştır."'PANDEMİ SÜRECİNDE KOLAYLIK SAĞLANDI'Çıplak, pandemi sürecinde yayıncılara önemli kolaylıklar sağlandığını söyleyerek, "Üst Kurul olarak radyo ve televizyon kuruluşlarımıza destek olmak amacıyla, yayıncıların ödemek durumunda oldukları reklam üst kurul payları 3 ay ertelendi. Pandemi sürecinin uzamasıyla da radyo ve televizyonlar için ikinci bir kolaylık daha sağlandı. Vatandaşları bilgilendirerek bir kamu görevi yürüten medyaya destek sağlamayı ilke edinen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sürecin olumsuz ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla yayıncıların gönderme yükümlülüğü olan iki beyanname ve raporların iletilme süresini 3 ay erteledi" diye konuştu.'RTÜK'E 263 BİN VATANDAŞ BİLDİRİMİ GELDİ'Başkanvekili Esat Çıplak, yurt dışında yaşayanlar dahil isteyen her vatandaşın Alo 178 RTÜK İletişim Merkezi, resmi web sitesi üzerindeki e-form, e-devlet, RTÜK Mobil Uygulaması ve CİMER aracılığı ile yayınlarla alakalı şikayet ve önerilerini iletilebildiğini belirterek, şunları kaydetti: "1 Ocak 2020-30 Ekim 2020 tarihleri arasında Üst Kurula toplam 263 bin 243 adet vatandaş bildirimi gelmiştir. Bildirimlerde en çok tasnif edilmiş olan ilk dört inceleme kriterine bakıldığında kuruluş ve kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeren, insan onuru ve özel hayatın gizliliğine aykırı yayın kriterinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İkinci sırada ise genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık kriteri, üçüncü sırada kişiye yönelik şikayet (katılımcı-sunucu)  kriteri yer almaktadır. Aynı dönemde gelen bildirimler program türüne göre incelendiğinde; dizi filmler yüzde 31.9, reality show yüzde 28.4, haber programları yüzde 25.7, drama öğeleri içeren eğlence programları yüzde 1.9 ve tele-alışveriş yüzde 1.9 oranıyla ilk beş sırada yer almıştır."

Çıplak, ayrıca RTÜK'ün 2021 yılı bütçesinin 224 milyon 213 bin TL olduğunu kaydederek, bütçenin hayırlı olmasını diledi.


Esat Çıplak, Vatandaş, Radyo, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanvekili Çıplak: RTÜK'e 263 bin 243 adet vatandaş bildirimi geldi - Son Dakika


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