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RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi - Son Dakika

RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi

08.09.2021 14:10

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal eden, Fulya ile Umudun Olsun, Ece Üner ile Susma, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programlarını yayınlayan kanallara toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayma gerekçesiyle idari para cezası kesti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal eden televizyon programlarını yayınlayan kanallara, çeşitli müeyyideler uyguladığı bildirildi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul "toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayan" yayınların yapıldığı kuşak programlarını inceledi.

ÇARPIK İLİŞKİLERİ VE KÜFÜRLEŞME

İzleme dosyalarını görüşen Üst Kurul 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere çeşitli müeyyideler uyguladı. Buna göre FOX'ta yayınlanan, sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı "Fulya ile Umudun Olsun" adlı program hakkında, "canlı yayında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler" nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden programlara ceza

STÜDYODA MAHKEME ALGISININ YARATILMASI

Kanal D'de yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programına ilişkin "toplumsal değerler hiçe sayılarak aile kurumuna aykırı şekilde illegal ilişkilerin ortaya konulması ve taraflar arasındaki ihtilafın, sanki mahkemedeymişçesine stüdyo atmosferinde yargılanması" yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden programlara ceza

PARA CEZASI VERİLDİ

Show TV'nin " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında ise "boşanma aşamasında olan bir evliliğin tarafları arasında yaşanan tartışmaların ve çocukların velayetlerinin kimde kalacağı gibi aile mahkemelerinin konusu olan bir durumun canlı yayında izleyicilere sunulması" yasa ihlali sayılarak yayınca kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden programlara ceza
RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Didem Arslan Yılmaz, Para Cezası, Radyo, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Sertan Sarı : Ya para cezası nedir kaldır gitsin programı ne faydası var zerre faydası yok millete full zarar Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
500

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SON DAKİKA: RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi - Son Dakika
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