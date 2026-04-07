Ruanda Merkez Bankası Bybit\'e dur dedi: P2P hamlesi yasadışı

Bybit, 3 Nisan 2026'da resmi X hesabından bir duyuru yayınladı. Paylaşımda Ruanda Frangı'nın (FRW) artık Bybit P2P platformunda aktif olduğu, kullanıcıların bu para birimi üzerinden kripto alıp satabilecekleri ve merchant olarak iki haftada bir komisyon kazanabilecekleri ilan edildi. 103 bini aşkın görüntüleyen duyuru, kripto topluluğunda büyük ilgi gördü.

MERKEZ BANKASINDAN SERT YANIT

Bybit'in duyurusunun ardından Ruanda Merkez Bankası (NBR) harekete geçti. NBR, doğrudan Bybit'in paylaşımını alıntılayarak Ruanda Frangı'nın ülkedeki tek yasal ödeme aracı olduğunu hatırlattı. Açıklamada kripto varlıkların mevcut yasal çerçeve kapsamında ödeme aracı olarak kullanılmasının, Ruanda Frangı ile dönüştürme yapılmasının ve FRW içeren P2P işlemlerinin hiçbirinin yetkili olmadığı vurgulandı. NBR, vatandaşlarını bu tür işlemlerden kaçınmaya davet ederken gerekçe olarak ciddi finansal riskler ve kayıp durumunda başvurulacak herhangi bir hukuki güvencenin bulunmamasını gösterdi. Ayrıca NBR lisanslı finansal kurumların da FRW'yi kripto varlığa ya da kripto varlığı FRW'ye dönüştürmesinin yasak olduğu ayrıca belirtildi. Cointelegraph'ın aktardığına göre konuya ilişkin yorum talebi Bybit'e iletildi ancak borsadan henüz bir yanıt gelmedi.

BYBIT'İN DÜZENLEYİCİLERLE GERİLİMİ BÜYÜYOR

Bybit'in Ruanda hamlesi, borsanın farklı ülkelerdeki düzenleyici otoritelerle yaşadığı gerilimlerin yeni bir halkasını oluşturuyor. Türkiye’deki düzenleyici kurum olan SPK, Bybit gibi Türkçe dil desteğini ve affiliate programlarını sürdürmesinin lisanssız faaliyet olarak değerlendiriyor. Bybit, Türk fenomenleri aracılığıyla bu faaliyetleri kesintisiz yürütmeye devam ediyor.

RUANDA 2018'DEN BU YANA KRİPTOYA MESAFELİ

Ruanda, kripto kullanımını kısıtlama konusunda yeni bir tutum sergilemiyor. Ülke, parasal egemenliğini koruma ve finansal sistem üzerindeki denetimi sürdürme kaygısıyla kripto hizmetlerini 2018'den bu yana sınırlandırıyor. Blockchain analiz şirketi Chainalysis'in verilerine göre Ruanda, 2024 ve 2025 yıllarında kripto benimseme sıralamasında oldukça alt sıralarda yer aldı; ülkedeki kripto işlem hacmi Nijerya ve Güney Afrika gibi Afrika'nın önde gelen kripto pazarlarıyla kıyaslandığında son derece sınırlı kalıyor. Öte yandan Ruanda Sermaye Piyasası Otoritesi, Mart 2026'da sanal varlık hizmet sağlayıcılarını düzenleyecek bir taslak çerçeve yayımladı. Yasama sürecindeki bu tasarı, kripto varlıkların yasal ödeme aracı olarak kullanılmasını, kripto madenciliğini, mixer hizmetlerini ve FRW'ye sabitlenmiş tokenleri yasaklarken lisanslı kripto hizmet sağlayıcıları için düzenlenmiş bir faaliyet ortamı oluşturmayı hedefliyor.