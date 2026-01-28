Rubio’dan Grönland Açıklamaları - Son Dakika
Rubio’dan Grönland Açıklamaları

28.01.2026 22:35
Rubio, Danimarka ile Grönland için müzakerelere başlayacaklarını ve NATO'yu zayıflatmayacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Grönland konusunda Danimarka ile teknik müzakerelere hazırlandıklarını belirterek, bu konunun NATO'yu zayıflatacağı iddialarını reddetti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde katıldığı oturumda Grönland ile ilgili tartışmalara değindi.

Bakan Rubio, ABD olarak Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle ihtiyaç duyduklarını ve Başkan Donald Trump'ın bu konudaki söylemlerinin samimi olduğunu savunarak, başta Danimarka olmak üzere Avrupalı müttefikleriyle bu konuda yakın temasta bulunduklarını dile getirdi.

Danimarka ile kısa süre içinde teknik müzakerelere başlayacaklarını kaydeden Rubio, Davos'ta imzalanan çerçeve anlaşmanın bu süreci somutlaştıran kritik bir adım olduğunu belirtti.

Rubio, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland hakkında çok iyi görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak, "Bence herkes için iyi bir sonuca ulaşmamızı sağlayacak bir süreç yürütüyoruz." dedi.

"Bu süreç, Trump yönetiminden önce de var olan uzun süredir devam eden bir ilgi. Müttefiklerimiz de bu gerçeği kabul ediyor. Bence olumlu bir sonuç elde edeceğiz." diye konuşan Rubio, Grönland konusunun NATO'yu zayıflatmayıp bilakis daha da güçlendireceğini öne sürdü.

Trump "Grönland" demek istedi

Öte yandan Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Davos'taki konuşmasında birkaç kez "Grönland" yerine "İzlanda" demesi ile ilgili soruları da yanıtladı.

Trump'ın yanlışlıkla "İzlanda" dediğini belirten Rubio, "Kendisi Grönland demek istedi. Hepimiz konuşurken hatalar yapan başkanları iyi biliriz. Daha önce de böyle başkanlarımız oldu. Bazıları bu başkanın yaptıklarından çok daha fazlasını yaptı." diyerek ABD Başkanı'nı savundu.

Trump, 21 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasındaki konuşmasında birkaç kez "Grönland" yerine "İzlanda" ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump'ın konuşma metninde, Grönland için bazı yerlerde "buz parçası" (piece of ice) ifadesinin geçtiğini ve medyanın bu ifadeyi "İzlanda" (Iceland) olarak yanlış yorumladığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

