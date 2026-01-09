Rubio, OAS ile Venezuela Üzerine Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Albert Ramdin ile görüşmesinde, Örgütün kıta genelinde istikrarın desteklenmesindeki önemini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio, OAS Genel Sekreteri Ramdin ile telefonda görüştü.

Rubio, OAS'ın, Venezuela'da "doğru ve sağduyulu" iktidar geçişini desteklemek için önemli bir platform olduğunu belirtti.

OAS'ı "açık görüş alışverişi ve yapıcı diyalog için zemin sağladığı" gerekçesiyle öven Rubio, kurumun, Venezuela halkının karşı karşıya olduğu sorunlara nasıl en iyi şekilde yaklaşılacağına odaklanmasının önemine dikkati çekti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.