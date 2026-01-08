Rubio ve Bin Ferhan'dan Ortadoğu Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı görüşmede ikili işbirliğini ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun Bin Ferhan ile başkent Washington'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında Kasım 2025'te gerçekleştirilen görüşmenin ardından bir araya gelen Rubio ve Bin Ferhan'ın, iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi konusunu ele aldığı kaydedildi.

İki bakanın ayrıca, Gazze, Yemen, Sudan ve Suriye dahil olmak üzere Orta Doğu'daki güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik koordinasyonu görüştüğü ifade edildi.