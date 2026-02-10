Rümeysa Öztürk'ün Sınır Dışı Edilmesi Reddedildi - Son Dakika
Rümeysa Öztürk'ün Sınır Dışı Edilmesi Reddedildi

10.02.2026 12:20
ABD'li göçmenlik hakimi, Trump döneminde gözaltına alınan Öztürk'ün sınır dışı edilmesini reddetti.

(ANKARA) - ABD'nin New York eyaletinde bir göçmenlik hakimi, Trump yönetiminin Filistin yanlısı kampüs aktivistlerini hedef alan uygulamaları kapsamında geçen yıl gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesi yönündeki girişimini reddetti.

Öztürk'ün avukatları, göçmenlik hakiminin kararını, Öztürk'ün daha önceki gözaltı sürecine ilişkin, halen ABD 2'nci Temyiz Mahkemesi'nde devam eden dava kapsamında mahkemeye sundu.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) bünyesindeki avukatların sosyal medya üzerinden bugün yaptığı açıklamada "Bir federal göçmenlik hakimi, müvekkilimiz Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesi için hukuki bir dayanak bulunmadığına hükmetti. Bu umut verici bir gelişme, ancak davası federal mahkemede hala devam ediyor. Tam anlamıyla özgür olana kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Göçmenlik hakimi 29 Ocak'ta ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Öztürk'ün sınır dışı edilebilir olduğunu kanıtlama yükümlülüğünü yerine getiremediğine hükmetti ve hakkında yürütülen işlemleri sonlandırdı. Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, kararın Boston'da görev yapan Göçmenlik Hakimi Roopal Patel tarafından verildiğini söyledi.

Bu kararla birlikte, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Öztürk'ün öğrenci vizesini iptal etmesinin ardından mart ayında Massachusetts'te bir sokakta göçmenlik yetkililerince gözaltına alınmasıyla başlayan süreç şimdilik sona ermiş oldu.

Yetkililerin vize iptaline gerekçe olarak gösterdiği tek unsur, Öztürk'ün bir yıl önce Tufts Üniversitesi'nin öğrenci gazetesinde kaleme aldığı ve okul yönetiminin İsrail'in Gazze'deki savaşına verdiği tepkiyi eleştiren bir yazıydı. Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, adalet sisteminin kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer insanlara umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum" dedi.

Çocuk gelişimi alanında çalışan Öztürk'ün Boston'un Somerville banliyösünde gözaltına alınması, viral hale gelen bir video ile kayda geçmiş ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin yanlısı veya İsrail karşıtı görüşlere sahip yabancı uyruklu öğrencileri sınır dışı etmeye yönelik çabalarının sembol örneklerinden biri haline getirmişti.

Öztürk Louisiana'daki bir gözaltı merkezinde 45 gün tutulmuş, ardından Vermont'ta görevli bir federal yargıcın, gözaltına alınmasının ifade özgürlüğünü ihlal eden ve hukuka aykırı bir misilleme olabileceğine dair güçlü bir iddia bulunduğuna hükmetmesinin ardından serbest bırakılmıştı. Boston'da görev yapan bir başka federal yargıç da geçen ay, Trump yönetiminin Öztürk gibi akademisyenleri gözaltına alıp sınır dışı etmeye yönelik uygulamalarının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Yargıç, bu politikanın üniversitelerdeki yabancı uyruklu akademisyenlerin ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yarattığını belirtti. ABD Adalet Bakanlığı ise pazartesi günü bu karara itiraz etti.

Kaynak: ANKA

15:06
