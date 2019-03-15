Rus Denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Rus donanmasına ait 'RFS Krasnodar' adlı denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus donanmasına ait 'RFS Krasnodar' adlı denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait 'RFS B-265 Krasnodar' adlı denizaltı, saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Denizaltı Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında denizaltıya sahil güvenlik botu refakat etti. Denizaltının boğaz geçişi sırasında güvertesindeki askerler dikkati çekti. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:22 Kaynak: İHA
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