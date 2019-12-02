Son Dakika Haberleri: Rus 'kış yüzücüleri' eksi 4 derecede Baykal Gölü'nde kulaç attı
Son Dakika Dünya Rus 'kış yüzücüleri' eksi 4 derecede Baykal Gölü'nde kulaç attı - Son Dakika Dünya

Rus 'kış yüzücüleri' eksi 4 derecede Baykal Gölü'nde kulaç attı

6 saat önce

Rusya'da 'walruses' olarak bilinen kış yüzücüleri eksi 4 derecede Baykal Gölü'ne girerek kulaç attı.

Rus 'kış yüzücüleri' eksi 4 derecede Baykal Gölü'nde kulaç attı, System.String[]

Rusya'da 'walruses' olarak bilinen kış yüzücüleri eksi 4 derecede Baykal Gölü'ne girerek kulaç attı.


Ulusal Walruses Günün'de dondurucu soğukta Baykal Gölü etrafından toplanan yüzücüler, kara uzandıktan sonra suya girdi.

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Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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