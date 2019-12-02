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Rus 'kış yüzücüleri' eksi 4 derecede Baykal Gölü'nde kulaç attı
6 saat önce
Rusya'da 'walruses' olarak bilinen kış yüzücüleri eksi 4 derecede Baykal Gölü'ne girerek kulaç attı.
Rusya'da 'walruses' olarak bilinen kış yüzücüleri eksi 4 derecede Baykal Gölü'ne girerek kulaç attı.
Ulusal Walruses Günün'de dondurucu soğukta Baykal Gölü etrafından toplanan yüzücüler, kara uzandıktan sonra suya girdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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