Rus rallisinde 6 araç aynı noktaya uçtu - Son Dakika

Rusya'da düzenlenen otomobil yarışlarında Gagarin Sapağı isimli noktada 6 yarış arabası da aynı noktaya uçunca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Rusya'nın Peskov bölgesinde düzenlenen Pushkinskiye Gory - 2020 Rusya Rallisi her yıl olduğu gibi yine ilginç görüntülere sahne oldu. Toplamda 40 aracın yarıştığı organizasyonda araçlar toplam 200 kilometrelik parkurda en hızlı olabilmek için yarıştı. Yarışlarda bu yıl piste sert dönüşlü bir sapak oluşturuldu. 'Gagarin Sapağı' olarak isimlendirilen sapağa yaklaşan ralli araçları burada manevra yapamayınca hemen alt kısımdaki uçuruma uçtu. Yarışların bir bölümünde arka arkaya gelen toplam 6 ralli aracı aynı noktaya fırladı. Bazı araçlar üst üste çıkarken bazıları ise diğer araçlara çarpmamak için başka noktalara uçtu. Kaza yapan araçların sürücüleri içeriden yara almadan çıkarken buradaki uçuruma uçan 6 araçta yarışlardan çekilmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl yapılan yarışlarda 1 araç seyircilerin arasına dalınca ralli ülkede çok konuşulurken bu yılda 'Gagarin Sapağı' nedeniyle ralli Rusya'da en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı.

-İHA-