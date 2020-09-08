Rus savaş uçağı, Norveç askeri uçağını engelledi

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının Norveç'e ait bir denizaltısavar uçağını engellediğini duyurdu.
Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden (NDCC) yapılan açıklamada, Rusya'ya ait MiG-29 tipi savaş uçağının, Norveç Hava Kuvvetleri'ne bağlı Lockheed P-3 Orion tipi denizaltısavar uçağını engellediği bildirildi. Norveç askeri uçağının Barents Denizi üzerinde, Rusya sınırına yaklaşırken durdurulduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 19:22 - Kaynak: DHA
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