Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte kurtarıldı

19.05.2022 22:43
Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile kayalık alana zorunlu iniş yapan Rus uyruklu Alexsander Trifonow (36), yaklaşık üç saat süren çalışmayla yaralı olarak kurtarıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile kayalık alana zorunlu iniş yapan Rus uyruklu Alexsander Trifonow (36), yaklaşık üç saat süren çalışmayla yaralı olarak kurtarıldı. Hastanede tedaviye alınan turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rusya'dan Fethiye'ye tatile gelen Alexsander Trifonow, bugün saat 17.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden tekli atlayış yaptı. Trifonow, paraşütünün kapanması üzerine yedek paraşütünü açarak kayalık alana zorunlu iniş yaptı.

Çevredeki pilotların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Alexsander Trifonow'un bulunduğu alana yürüyüş yolu olmaması nedeniyle ekipler, iple kurtarma istasyonu kurdu. İstasyona bağlanan kazazede turist, yaklaşık üç saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Trifonow'un vücudunda yaralanma olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte kurtarıldı
Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte kurtarıldı
Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte kurtarıldı
Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte kurtarıldı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte kurtarıldı - Son Dakika


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