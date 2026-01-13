Rusya, Arkeolog Butyagin İçin Polonya'ya Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Rusya, Arkeolog Butyagin İçin Polonya'ya Tepki Gösterdi

13.01.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, tutuklu arkeolog Butyagin'in serbest bırakılması için Polonya Büyükelçisini çağırdı.

Rusya, Polonya'da geçtiğimiz aydan bu yana tutuklu bulunan Rus arkeolog Aleksandr Butyagin'in serbest bırakılması için Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Rusya ile Polonya arasında arkeolog krizi yaşanıyor. Rusya, geçtiğimiz ay Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nda yetkisiz kazı yürütmek ve tarihi eser kaçakçılığı yapmakla suçlanarak Polonya'nın başkenti Varşova'da tutuklanan Rus arkeolog Aleksandr Butyagin için harekete geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzsztof Krajewski'nin bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Açıklamaya göre, Polonyalı Büyükelçi Krajewski'ye Ukrayna'nın talebi üzerine tutuklanan Aleksandr Butyagin hakkındaki suçlamaların absürt ve siyasi olduğu iletildi. "Rusya Federasyonu, Rusya vatandaşının derhal serbest bırakılmasını ve adaletle hiçbir ilgisi olmayan Kiev rejiminin cezalandırıcı mekanizmasına teslim edilmemesini talep etmektedir. Ukrayna makamlarının yönelttiği suçlamalar absürt, açıkça siyasallaştırılmış ve spekülatif niteliktedir" denilen açıklamada, yıllardır Kırım'da çalışan Butyagin'in çalışmaları kapsamındaki tüm buluntuların yine Kırım'daki bir müzeye devredildiği aktarıldı.

Ukrayna, oluşan zararın yaklaşık 4 milyon euro olduğunu ileri sürüyor

Ukrayna Savcılığı ise Aleksandr Butyagin'in 2014 yılında Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da Ukrayna'dan izin alınmadan faaliyet gösteren Rus arkeoloji ekiplerinin yöneticilerinden biri olduğunu, antik Myrmekion kentindeki çalışmaları denetlediğini, bu çalışmaların arkeolojik alanın kısmen tahrip edilmesine yol açtığını, oluşan zararın yaklaşık 4 milyon euro olduğunu ileri sürüyor. Yine Ukrayna Savcılığı'na göre 2022 yılında bölgede bulunan 26'sı Büyük İskender'in adının yazılı olduğu, 4'ü ise kardeşi III. Filip Arridaios'un saltanatı döneminde basılan toplam 30 altın sikkeye Rusya tarafından el konuldu.

Ukrayna'nın iade talebi Varşova Mahkemesi tarafından 15 Ocak'ta görüşülecek, Aleksandr Butyagin bu ülkeye iadesine karar verilmesi halinde Rus arkeolog 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Arkeolog Butyagin geçtiğimiz 11 Aralık'ta Varşova'da gözaltına alınmış, ifade vermeyi reddetmesinin ardından 3 ay süreliğine tutuklanmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Polonya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya, Arkeolog Butyagin İçin Polonya'ya Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:34:24. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya, Arkeolog Butyagin İçin Polonya'ya Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.