Rusya, batı sınırına askeri birlik yerleştirecek - Son Dakika

Rusya, batı sınırına askeri birlik yerleştirecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın yıl sonuna kadar ülkenin batı sınırına 20 askeri birlik yerleştireceğini açıkladıRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO faaliyetlerine karşılık olarak yıl sonuna kadar ülkenin batı sınırına 20 askeri birlik yerleştireceğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın yıl sonuna kadar ülkenin batı sınırına 20 askeri birlik yerleştireceğini açıkladı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO faaliyetlerine karşılık olarak yıl sonuna kadar ülkenin batı sınırına 20 askeri birlik yerleştireceğini açıkladı. Rus Bakan, "Batılı meslektaşlarımızın faaliyetleri dünya güvenlik sistemini ve yok ediyor ve bizi de karşı tedbirler almaya zorluyor. Yaklaşık 20 askeri birlik, yılın sonuna kadar Batı Askeri Bölgesi'ne konuşlandırılacak" ifadelerini kullandı. (İHA)

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