- Rusya'da hortum paniğe neden oldu

MOSKOVA - Rusya'nın Volgograd kentinde meydana gelen hortum paniğe neden oldu.

Rusya'nın Volgograd kentinde hortum meydana geldi. Hortum anı bölgede yaşayan kişiler tarafından an be an kaydedilirken, bölgede büyük paniğe neden oldu. Yetkililer, olayda can ve mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bilgi vermedi.