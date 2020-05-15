Rusya'da nükleerden üretilen elektrik oranı yüzde 8 arttı

Rusya'da nükleerden elde edilen elektrik üretimi nisan ayında yüzde 8.1 arttı.



Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un elektrik enerjisi departmanı Rosenergoatom A.Ş.'ye bağlı olarak işletilen nükleer güç santralleri tarafından 2019 yılının Nisan ayında 15 milyar 276 milyon kilowatt saat elektrik üretilirken, bu yıl nisan ayında bu oran 16 milyar 514 milyon kilowatt saate ulaştı.



2020 yılının başından bu yana, tüm Rus nükleer santralleri toplam 73 milyar kilowatt saat civarında elektrik üretti. Böylece Rusya Federal Antitekel Servisi'nin (FAS) nükleer santraller için koyduğu hedef, yüzde 101.3'lük hedefle aşılmış oldu. Kurulu gücün kullanım faktörü ise yüzde 79 civarında gerçekleşti. FAS, Rus NGS'lerinin 2020'de 207 milyar 614 milyon kilowatt saat elektrik üretmesi için bir plan hazırladı.



En güvenilir enerji kaynağı



2019 yılında Rus NGS'leri elektrik üretimini 204.3 milyar kilowatt saatten 208.8 milyar kilowatt saate yükselterek önemli bir rekor kırdı. Rus nükleer reaktörleri gelmiş geçmiş en yüksek düzeyde çalışıyorlar. Ülke çapında toplam 11 NGS'de 36 reaktör işletmede bulunuyor. Bu reaktörler yılın yüzde 90'ından fazlasında tam güçle çalışıyorlar. Toplam güç kapasiteleri ise 30 GW'ın üzerinde olan nükleer, en güvenilir enerji kaynaklarından biri durumunda.



Rusya, 2019 yılı içerisinde dünyanın tek yüzer nükleer santrali olan Akademik Lomonosov'u şebekeye bağladı ve yüzer nükleer santral Rusya'nın uzak doğusundaki Çukotka Pevek'de bulunan yalıtılmış Çaun-Bilibin ağı için ilk kez elektrik üretti. 2019 yılının başka bir dönüm noktası da üçüncü bir 3+ nesil reaktörün şebekeye bağlanması oldu. Rosatom'un amiral gemisi olarak nitelenen 3+ nesil VVER-1200 reaktöre sahip Novovoronej NGS 2'nin ikinci güç ünitesi planlanan tarihten 30 gün önce hizmete alındı.



Enerji üretiminin yüzde 19'undan fazlasını nükleer güçten sağlayan Rusya Federasyonu'ndaki her beş ampulden biri nükleer santraller tarafından üretilen enerjiyle aydınlanıyor.



2019 yılında 217 milyon ton karbondioksit emisyonuna engel olundu



Nükleer enerji, dünyada en büyük temiz enerji kaynağı olarak öne çıkıyor. Rusya'daki düşük karbonlu elektrik üretiminin de yarısından fazlası nükleer aracılığı ile gerçekleştiriyor. Bu sayede 2019 yılında engel olunan karbondioksit emisyonu miktarı 217 milyon tona ulaştı. Bu miktar 57 milyon otomobilin sebep olduğu emisyona denk geliyor. - MERSİN