Rusya\'da Okulda Silahlı Saldırı

RUSYA'nın Anapa şehrinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın Anapa şehrinin bağlı olduğu Krasnodar Krayı Valisi Veniamin Kondratyev, kentteki bir okulda silahlı saldırı meydana geldiğini belirtti. Kondratyev, saldırıda okulun güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise saldırganın gözaltına alındığı, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.