Politika

Rusya'dan Almanya'ya Diplomatik Tepki

05.02.2026 14:44
Rusya, Berlin'deki askeri ataşe yardımcısının istenmeyen kişi ilan edilmesine tepki gösterdi.

Rusya, geçtiğimiz ay Berlin Büyükelçiliği'nde görevli bir askeri ataşe yardımcısının casusluk suçlaması ile istenmeyen kişi ilan edilmesine tepki olarak Moskova'da görevli bir Alman diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi.

Rusya, Alman hükümetinin Berlin Büyükelçiliği'nde görevli bir askeri ataşe yardımcısının casusluk suçlaması ile istenmeyen kişi ilan edilmesi üzerine harekete geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde büyükelçiyi temsil yetkisine sahip üst düzey Alman diplomatı bakanlığa çağırdı. Bakanlık, üst düzey Alman diplomata büyükelçilikte görevli bir başka diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini bizzat bildirdi ve söz konusu Alman diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi.

Almanya geçen ay Rus askeri ataşesini istenmeyen kişi ilan etmişti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 22 Ocak'ta Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'e yapılan casusluk suçlamaları nedeniyle Berlin'deki askeri ateşe yardımcısının istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurmuştu.

Alman medyası Dışişleri Bakanlığının bu kararının arkasında Berlin'de Rusya adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişinin tutuklanması olduğunu bildirmişti. Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşanan tutuklamada Almanya-Ukrayna vatandaşı olan Ilona W. adlı kadının Kasım 2023'ten bu yana Berlin'deki Rus Büyükelçiliği ile istihbarat bağlantıları kurduğu ve Rus gizli servisi için çalışan bir kişiyle temas halinde olduğu belirtilmişti. Ilona W'nin, üst düzey siyasi etkinliklere katılan kişiler hakkında çeşitli bilgileri topladığı, savunma sanayisi tesislerinin konumları ve Ukrayna'ya planlanan insansız hava aracı (İHA) teslimatlarına ilişkin veriler de elde ettiği iddia edilmişti. Ilona W'nin Rus Büyükelçiliği'nde tanıdığı bir kişiye, sahte kimlikle Berlin'deki siyasi etkinliklere katılmasına yardımcı olduğu ve bu etkinliklerde istihbarat açısından önemli kişilerle bağlantılar kurduğu iddiasına da yer verilmişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
