Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Ankara-Erivan hattında arabuluculuk teklifi
Son Dakika Dünya Rusya'dan Ankara-Erivan hattında arabuluculuk teklifi

Rusya'dan Ankara-Erivan hattında arabuluculuk teklifi

6 saat önce

Erivan'da temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi için yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Rusya'dan Ankara-Erivan hattında arabuluculuk teklifi, System.String[]

Erivan'da temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi için yardımcı olmak istediklerini söyledi.Erivan'da temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki temasları sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya olarak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yardımcı olmak istediklerini belirtti.


Lavrov, biyolojik güvenlik alanındaki işbirliği konusunda da Ermenistan ile görüşmelerin nihai aşamasına geçildiğini kaydetti. Lavrov, Rus uzmanların Ermenistan'ın biyoloji laboratuvarlarına girişine izin verileceğini belirterek, ilgili anlaşmanın kısa süre içinde iki ülkenin sağlık bakanları tarafından imzalanacağını kaydetti.


Rusya, ABD'nin sponsorluğunda işletilen üç biyoloji laboratuvarına erişim için uzun süredir çaba gösteriyordu. Rus medyasında laboratuvarların askeri araştırmalarda da kullanılabileceği iddiaları yer almış, Ermenistan bu iddiaları yalanlamıştı.


Askeri ilişkiler gelişiyor


Ermenistan ile Rusya arasında ekonomik ve askeri alanlarda da yakın işbirliği bulunuyor. Rusya öncülüğünde hayata geçirilen Avrasya Ekonomi Birliği'nin üyeleri arasında yer alan Ermenistan, Rus 102'nci askeri birliğine ev sahipliği yapıyor. Üste yaklaşık 4 bin Rus askeri ve hava savunma sistemleri konuşlu durumda.


Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Ekim ayı sonunda Ermenistan'a yaptığı ziyarette Erivan yönetimini "kilit önemde partner" olarak nitelendirmiş, Ermenistan'daki Rus askeri üssünün "Kafkasya bölgesinde istikrarın garantisi" olduğunu savunmuştu.


Üssün kapasitesi son yıllarda modern silah sistemleriyle artırılmış, Ermenistan bu yıl Su-30 tipi dört savaş uçağı satın almak üzere Rusya ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.


Sergey Lavrov, Rusya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:12 
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