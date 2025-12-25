Rusya'dan İsrail-Suriye için Arabuluculuk İddiası

Rusya'nın, İsrail ile Suriye arasında "güvenlik anlaşması" sağlanması için arabuluculuk yaptığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileşme evresine girdiği ileri sürüldü.

Geçen ay Rusya'nın Lazkiye bölgesine asker ve teçhizat nakletmesinin ilişkilerdeki iyileşmeye işaret ettiği belirtilen haberde, "Rusya, ABD'nin onayıyla, İsrail ve Suriye arasında güvenlik anlaşması görüşmelerinde arabuluculuk yapmak için perde arkasında çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Bugüne kadar Azerbaycan'ın Tel Aviv ile Şam arasındaki görüşmelere öncülük ettiği ve üst düzey yetkililerin Bakü'ye ziyaretler yaptığı kaydedildi.

Rusya'nın Baas rejimi döneminde olduğu gibi, askeri unsurlarını Suriye'nin güneyinde İsrail sınırına yakın bölgelere konuşlandırmakla ilgilendiği, İsrail'in de Türkiye'nin, Suriye'nin güneyinde varlık gösterme girişimini engellemek için Rusların varlığını kabul etmeyi tercih ettiği öne sürüldü.

Rusya'nın arabuluculuğuna rağmen İsrail ile Suriye arasında hala bazı anlaşmazlıklar olduğu ancak son haftalarda bazı ilerlemeler kaydedildiği iddia edildi.

İsrail-Suriye müzakereleri

Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için ABD öncülüğünde geçen aylarda bazı müzakereler yürütülmüştü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, eylül ayında yaptığı açıklamada, Suriye ve İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına yakın olduğunu" söylemişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 17 Eylül'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin "gelecek günlerde sonuçlanabileceğini" ifade etmişti.

Tüm bu olumlu mesajlara rağmen Şam ile Tel Aviv arasındaki müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Aralıkta karşılıklı yapılan açıklamalarda, Tel Aviv yönetimi başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını öne sürerken, Şam yönetimi ise İsrail işgal ettiği Suriye topraklarından geri çekilene kadar bir anlaşma olmayacağını belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 10 Aralık'ta verdiği bir mülakatta, ülkesi ile Suriye arasında uçurumun genişlediğini ve Suriye'nin yeni taleplerde bulunduğunu ileri sürerek bir güvenlik anlaşması imzalanması ihtimalinden daha da uzaklaşıldığını söylemişti.