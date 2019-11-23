Rusya'dan Türkiye'de kaybolan oğlunu bulmak için geldi

RUSYA'dan iki yıl önce babasının tedavi masraflarını karşılamak için Türkiye'ye çalışmaya gelen ve yaklaşık 5 aydır kendisinden haber alınamayan bilgisayar yazılımcısı Mussa Kecherukov'un (26) babası Oysun Kecherukov (53), oğlunu bulmak için şehir şehir geziyor.

Rusya'da yaşayan ve bilgisayar yazılımcısı olan Mussa Kecherukov, 2017 yılında şeker hastası olan babasının tedavi masraflarını karşılamak için Türkiye'ye geldi. Mussa Kecherukov önce İstanbul, ardından Alanya'da bir süre çalıştı. Ancak ailesi kendisinden bir daha haber alamadı. Hayatından endişe duyan babası Oysun Kecherukov, otomobilini ve evini satarak oğlunu aramak için Türkiye'ye geldi. Baba Kecherukov, İstanbul, Alanya ve Yalova'da oğlunu aradıktan sonra son olarak Eskişehir'de Çerkez kökenli vatandaşların sayıca fazla olduğu yönünde bilgiler alması üzerine Eskişehir'e geldi. Çantasında taşıdığı Rusça-Türkçe sözlük ile oğlunu arayan Kecherukov yetkililerden oğlunun bulunması için yardım bekliyor.

'GELSİN YA DA BİZE SAĞ OLDUĞUNU BİLDİRSİN'

Türkiye'de gittiği illerde hastaneleri, cezaevlerini ve karakolları gezdiğini ancak bir sonuç alamadığını söyleyen baba Kecherukov şöyle konuştu: