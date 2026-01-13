Rusya\'dan Ukrayna\'ya Cevap Saldırısı

RUSYA Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik 'terör' eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji ve askeri tesisleri vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda açıklamada bulundu. Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara 'terör' saldırısı düzenlediği kaydedilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna ordusu için kullanılan enerji altyapı tesislerine ve askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik yoğun saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

Saldırının karadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi.