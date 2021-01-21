Rusya, Esed rejimi için terör örgütü YPG/PKK'dan süre istedi - Son Dakika

Rusya, Esed rejimi için terör örgütü YPG/PKK'dan süre istedi

21.01.2021 14:33
Rusya, Esed rejimi için terör örgütü YPG/PKK'dan süre istedi, System.String[]

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, Rusya, Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK arasındaki problemlerin çözümü için 1 hafta daha süre talep etti.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, Rusya, Esed rejimi ve terör örgütü YPG/ PKK arasındaki problemlerin çözümü için 1 hafta daha süre talep etti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre Rusya, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da, 8 Ocak'tan bu yana karşılıklı tutuklamaların ve çatışmaların gerçekleştiği YPG/PKK ve Esed rejimi arasında ara buluculuk yapıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Esed rejimine Haseke ilinin tamamından çekilmesi için 20 Ocak'a kadar verdiği sürenin dolmasının ardından Kamışlı'da yapılan görüşmelerin sonuca varmaması üzerine Rusya, Esed rejimi için YPG/PKK'dan 1 hafta daha süre istedi.

Kaynaklar, Rusya'nın 1 haftalık sürenin sonunda, iki tarafı razı edecek şekilde teklifte bulunacağı sözünü verdiğini belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK, Esed rejimine ait birden fazla askeri noktayı ele geçirerek, "Güvenlik Karesi" olarak bilinen Haseke il merkezi ve Kamışlı merkezindeki askeri bölgeleri kuşatmıştı.

Önceki günlerde, Rusya'nın kontrolünde, YPG/PKK ile Esed rejimi güçleri arasında görüşmeler başlamıştı.

Bu görüşmelerde, rejim güçlerinin Haseke ilinden çekilmesi için YPG/PKK ısrarcı olmuş, Esed rejiminin çekilmemesi durumunda zor kullanma tehdidinde bulunmuştu.

YPG/PKK, 8 Ocak'ta Kamışlı 16 Ocak'ta da Haseke'de Esed rejimine ait "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeleri abluka altına almıştı.

Haseke'deki durum

Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esed rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, "Güvenlik Karesi" bölgesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde de rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir "Güvenlik Karesi" bölgesi yer alıyor.

Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esed rejimince çalıştırılıyor.

Terör, Rusya, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Esed rejimi için terör örgütü YPG/PKK'dan süre istedi - Son Dakika


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