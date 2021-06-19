Rusya ile uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor - Son Dakika

Rusya ile uçuşlar başlıyor.. Seferler 22 Haziran'da başlıyor.. Haberi Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova

duyurdu..

Rusya ile Türkiye arasında korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz Nisan ayının başından bu yana uygulanan uçuş kısıtlaması kaldırılıyor..

Karar Türkiye'yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin

hazırladığı rapor temelinde alındı..

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesanından yaptığı paylaşımda, uçuşların başlatılmasının güvenli turizm adına

Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi..

Ersoy paylaşımında "Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz

diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı..

Rusya Türkiye'nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün,

İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına

karar verdi..