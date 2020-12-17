Rusya'nın doping cezasına 2 yıl indirim

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya'ya verilen uluslararası organizasyonlara katılmama cezasını 4 yıldan 2 yıla indirdi.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya'ya verilen uluslararası organizasyonlara katılmama cezasını 4 yıldan 2 yıla indirdi. Rusya, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda ev sahipliği yaptığı organizasyonda, sporcularının devlet destekli sistematik doping yaptığı gerekçesiyle 2015 yılında uluslararası spor organizasyonlarından men cezası aldı. 2019 yılında ise doping ihlali sonrasındaki süreçte gereken önlemlerin alınmaması gerekçesiyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından Rusya'ya uluslararası spor organizasyonlarından 4 yıl daha men cezası verildi. Rusya'nın 4 yıllık cezaya yaptığı itiraz sonuçlanırken, ceza 16 Aralık 2022 tarihine çekilerek 2 yıl indirim yapıldı.Rusya, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacak.



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