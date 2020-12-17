Rusya'nın doping cezasına 2 yıl indirim - Son Dakika

Rusya'nın doping cezasına 2 yıl indirim

17.12.2020 19:11
Rusya'nın doping cezasına 2 yıl indirim, System.String[]

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya'ya verilen uluslararası organizasyonlara katılmama cezasını 4 yıldan 2 yıla indirdi.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya'ya verilen uluslararası organizasyonlara katılmama cezasını 4 yıldan 2 yıla indirdi.

Rusya, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda ev sahipliği yaptığı organizasyonda, sporcularının devlet destekli sistematik doping yaptığı gerekçesiyle 2015 yılında uluslararası spor organizasyonlarından men cezası aldı.  2019 yılında ise doping ihlali sonrasındaki süreçte gereken önlemlerin alınmaması gerekçesiyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından Rusya'ya uluslararası spor organizasyonlarından 4 yıl daha men cezası verildi. Rusya'nın 4 yıllık cezaya yaptığı itiraz sonuçlanırken, ceza 16 Aralık 2022 tarihine çekilerek 2 yıl indirim yapıldı.Rusya, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacak.


Aralık, Doping, Rusya, Ceza, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rusya'nın doping cezasına 2 yıl indirim - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu: Yurt dışındaki bütçe planlamasını F.Bahçe'ye getirmeyi planlıyoruz Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Üniversiteler için "Fuhuş evi" ifadelerini kullanan Prof. Sofuoğlu, sözlerini inkar etti: Nerede söyledim Samsun'da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü
İki çocuğun şırıngalı çikolata yüzünden ölmesiyle ilgili davalarda farklı kararlar İki çocuğun şırıngalı çikolata yüzünden ölmesiyle ilgili davalarda farklı kararlar         
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi         
19:05
Yavru köpeği ezen taksi şoförü arkasına bile bakmadan gitti! O anlar kamerada Yavru köpeği ezen taksi şoförü arkasına bile bakmadan gitti! O anlar kamerada         
18:02
Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu         
17:39
Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası         
17:33
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem         
16:50
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 19:45:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'nın doping cezasına 2 yıl indirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei