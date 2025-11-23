Rusya, Ukrayna\'da 3 Yerleşim Yerini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgelerinde 3 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaş tüm şiddeti ile devam ederken; Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Rus ordusunun yeni hamlelerine ilişkin açıklama geldi.

3 YERLEŞİM YERİ ARTIK RUSYA'NIN KONTROLÜNDE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi. Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Doğu askeri grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petrovskoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Tihoye ve Otradnoye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesini kullandı.