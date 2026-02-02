Rusya, Ukrayna ve ABD'nin Üçlü Görüşmesi Devam Edecek

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya geldiği üçlü görüşmenin 4 Şubat'ta Abu Dabi'de devam edeceğini açıkladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya geldiği üçlü görüşmenin tarihine ilişkin açıklama yaptı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Üçlü görüşmenin ikinci turu 4-5 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacak. Görüşmelerin 1 Şubat'ta yapılması planlanıyordu ancak üç tarafın bir düzenleme yapması gerekti. Bu nedenle ikinci tur üçlü görüşmeler planlandığı gibi dün yapılamadı" dedi.

Üçlü görüşmelerin ilk turu 23-24 Ocak tarihinde Abu Dabi'de gerçekleştirmişti. - MOSKOVA