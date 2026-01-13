Rusya, Venezuela'ya Taziyede Bulundu

(ANKARA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey İvanov başkanlığındaki heyet, ABD'nin Venezuela saldırısı sonucu yaşamını yitirenler için taziye defterini imzalamak üzere Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey İvanov başkanlığındaki Büyükelçilik heyeti, dış saldırı sonucunda meydana gelen çok sayıda kayıp nedeniyle taziye defterini imzalamak üzere Venezuela Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Aleksey İvanov, Venezuela ve Küba Büyükelçileriyle ayaküstü görüşerek, bu ülkelerin halkları ile güçlü bir dayanışma içinde olduğunu ve ulusal egemenlik ve bağımsızlığın savunulmasına destek verdiğini ifade etti."