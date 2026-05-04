Rusya’da çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir yaşlı kadının omzunda RPG tipi tanksavar roketatarla sokakta yürüdüğü anlar dikkat çekti.
Paylaşılan fotoğraflarda kadının apartmanların bulunduğu bir yerleşim alanında, elinde çanta ve omzunda ağır bir silahla yürüdüğü görülüyor. Görüntüler kısa sürede viral olurken, olayın tam olarak hangi şehirde çekildiği netlik kazanmadı.
Kadının taşıdığı silahın RPG-28 tanksavar roketatarına benzediği değerlendirilirken, görüntülerin gerçek olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Uzmanlar, bu tür ağır silahların siviller tarafından taşınmasının olağan dışı olduğuna dikkat çekiyor.
Son Dakika › Rusya › Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?