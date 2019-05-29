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Rüya Gerçek Olmak Üzere

42 dakika önce

Doğru yapılanma ve dürüst yönetimle şehrin takımını yalnızca 2 sene içinde şampiyon yaparak 1. Lig'e taşıyan Lütfü Savaş, hiç şüphesiz bu başarıdaki en büyük pay sahibi.

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3 sene önce 3. Lig'e düşmek üzereyken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın elinden tuttuğu ve hak ettiği yere getirmek için çaba harcadığı Hatayspor, Süper Lig'e çıkmak için tarihi bir maça çıkıyor.

Uzun lig maratonunun sonunda play-off oynamaya hak kazanan ve ilk maçta Adana Demirspor'u mucizevi geri dönüşle saf dışı bırakan bordo-beyazlılar, son 90 dakika için Gaziantep Gazişehir ile mücadele edecek.

Samandağ'dan Erzin'e, Hassa'dan Defne'ye kadar tek vücut olan Hataylılar şampiyonluktan ve Süper Lig'den emin. Süper Lig özleminin sona ereceğini ve rüyanın gerçeğe dönüşeceğini düşünen bordo-beyazlı taraftarlar, İstanbul'da oynanacak final maçında takımını yalnız bırakmayacak.

Maçın oynanacağı stadyumda yerini alarak takımlarına maç boyunca destek olacak taraftarlarla birlikte 1 buçuk milyon Hataylı da dualarıyla, inançlarıyla ve coşkularıyla takımlarının yanında olacak.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:36 Kaynak: Bültenler
Lütfü Savaş, Güncel
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