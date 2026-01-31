Rüzgar Bebek İçin 18 Milyon Lira Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rüzgar Bebek İçin 18 Milyon Lira Toplandı

31.01.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da düzenlenen yardım gecesinde SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisi için 18 milyon lira toplandı.

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneğince SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde yaklaşık 18 milyon lira toplandı.

Kentte Rüzgar Göktaş isimli bebeğe 10 günlükken SMA TİP-2 tanısı konuldu. SMA hastası bebeğin annesi Ebru Uğurlu Göktaş ve babası Ümit Göktaş, çocuklarının tedavisi için gerekli 77 milyon liranın toplanması amacıyla Bolu Valiliğine bağış kampanyası başvurusunda bulundu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından bağış kampanyası başlatıldı.

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği tarafından Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar yardım toplamak için telefonların başına geçti.

Kentteki iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hayırsever vatandaşlar tek tek telefonla arandılar.

Canlı yayınlanan 4 saatlik programda Rüzgar bebek için yaklaşık 18 milyon lira para toplanırken, en yüksek bağışı 1 milyon lira ile Boluspor Kulübünün eski başkanı ve iş insanı Savaş Abak yaptı.

Anne Ebru ve baba Ümit, Rüzgar'ın tedavisi için gerekli paranın toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Bebek, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüzgar Bebek İçin 18 Milyon Lira Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
Uludağ'da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
11:18
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:02:41. #7.11#
SON DAKİKA: Rüzgar Bebek İçin 18 Milyon Lira Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.