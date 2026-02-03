Rüzgarın Kurbanı: Tabela Temizlik İşçisinin Başına Düştü

ORDU'nun Ünye ilçesinde 5 katlı bir binanın 2'nci katındaki iş yerine ait reklam tabelası, şiddetli rüzgarda sokakta temizlik yapan belediye işçisi Fahrettin Bakırcı'nın (45) başına düştü. O anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir binanın 2'nci katındaki iş yerine ait reklam tabelası, sokakta temizlik yapan Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Fahrettin Bakırcı'nın başına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bakırcı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahrettin Bakırcı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Reklam tabelasının, Bakırcı'nın başına düşme anı ise bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.