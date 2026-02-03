Rüzgarın Kurbanı: Tabela Temizlik İşçisinin Başına Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rüzgarın Kurbanı: Tabela Temizlik İşçisinin Başına Düştü

03.02.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da şiddetli rüzgar nedeniyle tabela temizliğe çıkmış işçi Fahrettin Bakırcı'nın başına düştü.

ORDU'nun Ünye ilçesinde 5 katlı bir binanın 2'nci katındaki iş yerine ait reklam tabelası, şiddetli rüzgarda sokakta temizlik yapan belediye işçisi Fahrettin Bakırcı'nın (45) başına düştü. O anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir binanın 2'nci katındaki iş yerine ait reklam tabelası, sokakta temizlik yapan Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Fahrettin Bakırcı'nın başına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bakırcı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahrettin Bakırcı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Reklam tabelasının, Bakırcı'nın başına düşme anı ise bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüzgarın Kurbanı: Tabela Temizlik İşçisinin Başına Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuş Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuş! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 14:05:44. #7.11#
SON DAKİKA: Rüzgarın Kurbanı: Tabela Temizlik İşçisinin Başına Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.