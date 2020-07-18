Rüzgarla büyüyen alevler üç evi yaktı - Son Dakika

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, bir evde başlayan yangının, yanındaki iki eve sıçraması sonucu toplam 3 evde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyobası Mahallesi Sancı Mevkii'nde bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanı gören çevredekiler durumu itfaiye bildirirken, ilk müdahalede de bulundu. Ancak rüzgarın da etkisiyle alevler iki eve daha sıçradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı yangında 1'i tamamen olmak üzere 3 ev yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.