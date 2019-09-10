Ryan Babel'den yaylım ateşi

Robin van Persie, Raphael van der Vaart, Wesley Sneijder ve Arjen Robben'den oluşan "dev dörtlü"nün arasındaki çekişmenin takıma zarar verdiğini dile getiren Babel, şu anda Hollanda'nın takım olmaya daha yakın bir hüviyette olduğunu belirtti.



Babel, "Hepsi bir numara olmaya çalışıyordu. Bu biraz garip gelecek ama bir takım için bu oldukça fazlaydı. Şu anda takım içinde egolu birinin olduğunu düşünmüyorum. Herkes diğerine gol attırmayı düşünüyor. Kimse takımın üstünde kendisini görmüyor" ifadelerini kullandı.



2010 yılında İspanya'ya karşı final oynayan Hollanda takımını eleştiren Babel," Arjen Robben, Casillas'ı karşısına almış gole gidiyordu. Casillas, onun devam edeceğini bildiğinden neredeyse onu indiriyordu; fakat o gol atmak istiyordu ve kaleye vurdu. Bunu yapsaydı 10 kişiye karşı kazanma şansımız daha fazla olurdu. O anda kendini düşündü ve sadece gol atmak istedi" diye konuştu.