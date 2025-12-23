İtalya Rekabet Kurumu\'ndan Ryanair\'e rekor ceza

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), İrlanda merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'e, İtalya ve Avrupa yolcu hava taşımacılığı piyasasındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 255,7 milyon avro para cezası verdi.

İKİ YILLIK DÖNEM MERCEK ALTINA ALINDI

Antitrust kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Ryanair DAC ile ana şirket Ryanair Holdings plc'nin, Nisan 2023–Nisan 2025 döneminde Avrupa yolcu taşımacılığı pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığının tespit edildiği belirtildi.

TL KARŞILIĞI 13 MİLYARA YAKIN

Bu kapsamda şirkete 255 milyon 761 bin 692 avro idari para cezası kesildi. Bu rakam Türkiye'deki güncel Avro kuru ile yaklaşık 12. 908.100.000 TLyapıyor ki bu rakamı okumak bile zor...

Açıklamada, yürütülen detaylı soruşturmada Ryanair'in, çevrim içi ve geleneksel seyahat acentelerinin "ryanair.com" üzerinden uçuş satın almasını etkileyen karmaşık bir strateji uyguladığı saptandı. Kurum, bu uygulamaların acentelerin faaliyetlerini doğrudan hedef aldığını vurguladı.

REKABET VE TÜKÜKETİCİ HAKLARI ZEDELENDİ

Ryanair'in, söz konusu satın alımları engellediği, zorlaştırdığı veya ekonomik ve teknik açıdan daha külfetli hale getirdiği ifade edildi. Bu durumun, seyahat acentelerinin rekabet gücünü zayıflattığı; dolaylı olarak ise tüketicilere sunulan turizm hizmetlerinin kalitesini ve çeşitliliğini azalttığı kaydedildi.

RYANAİR'DEN SERT TEPKİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ryanair, İtalya Rekabet Kurumu'nun kararını "garip ve temelsiz" olarak nitelendirdi. Şirketin, verilen para cezasına karşı ivedilikle itiraz edeceği bildirildi.