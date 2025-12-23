İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza

İtalya Rekabet Kurumu\'ndan Ryanair\'e rekor ceza
23.12.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Rekabet Kurumu, Avrupa yolcu hava taşımacılığı pazarında güçlü bir konuma sahip olan Ryanair'i, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 255,7 milyon avro para cezasına çarptırdı. Kurum, şirketin seyahat acentelerine yönelik uygulamalarının piyasadaki rekabeti bozduğunu ve tüketici seçeneklerini daralttığını bildirdi.

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), İrlanda merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'e, İtalya ve Avrupa yolcu hava taşımacılığı piyasasındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 255,7 milyon avro para cezası verdi.

İKİ YILLIK DÖNEM MERCEK ALTINA ALINDI

Antitrust kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Ryanair DAC ile ana şirket Ryanair Holdings plc'nin, Nisan 2023–Nisan 2025 döneminde Avrupa yolcu taşımacılığı pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığının tespit edildiği belirtildi.

TL KARŞILIĞI 13 MİLYARA YAKIN

Bu kapsamda şirkete 255 milyon 761 bin 692 avro idari para cezası kesildi. Bu rakam Türkiye'deki güncel Avro kuru ile yaklaşık 12. 908.100.000 TLyapıyor ki bu rakamı okumak bile zor...

Açıklamada, yürütülen detaylı soruşturmada Ryanair'in, çevrim içi ve geleneksel seyahat acentelerinin "ryanair.com" üzerinden uçuş satın almasını etkileyen karmaşık bir strateji uyguladığı saptandı. Kurum, bu uygulamaların acentelerin faaliyetlerini doğrudan hedef aldığını vurguladı.

REKABET VE TÜKÜKETİCİ HAKLARI ZEDELENDİ

Ryanair'in, söz konusu satın alımları engellediği, zorlaştırdığı veya ekonomik ve teknik açıdan daha külfetli hale getirdiği ifade edildi. Bu durumun, seyahat acentelerinin rekabet gücünü zayıflattığı; dolaylı olarak ise tüketicilere sunulan turizm hizmetlerinin kalitesini ve çeşitliliğini azalttığı kaydedildi.

RYANAİR'DEN SERT TEPKİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ryanair, İtalya Rekabet Kurumu'nun kararını "garip ve temelsiz" olarak nitelendirdi. Şirketin, verilen para cezasına karşı ivedilikle itiraz edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, İtalya, Ulaşım, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna gidecekler dikkat Bir para birimi tabelalardan kaldırıldı Döviz bürosuna gidecekler dikkat! Bir para birimi tabelalardan kaldırıldı
Boşanmak üzere olduğu eşini darp etti, ChatGPT’yi suçladı Boşanmak üzere olduğu eşini darp etti, ChatGPT'yi suçladı
Batman’da yangın faciası: 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti Batman'da yangın faciası: 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti
Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.
Böyle evlilik teklifi görülmedi Korku ve mutluluğu aynı anda yaşadı Böyle evlilik teklifi görülmedi! Korku ve mutluluğu aynı anda yaşadı
Bu bir delilik 3200 kilometre yol gitti, takımını tek başına destekledi Bu bir delilik! 3200 kilometre yol gitti, takımını tek başına destekledi

19:31
Yeni asgari ücretle her şey sil baştan İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar
Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar
19:25
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu
19:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret yorumu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu
19:17
Asgari ücreti liderler tutturamadı yapay zeka nokta atışı yaptı
Asgari ücreti liderler tutturamadı yapay zeka nokta atışı yaptı
18:58
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan ilk tepki
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki
18:41
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 19:42:10. #7.12#
SON DAKİKA: İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.