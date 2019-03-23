Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Anıldı

Sabiha Gökçen Anıldı

1 saat önce

Atatürk'ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı.

Sabiha Gökçen Anıldı, System.String[]
Atatürk'ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı.

Türk Hava Kurumundan (THK) yapılan açıklamaya göre, Cebeci Şehitliği'nde dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve THK tarafından düzenlenen anma törenine, Gökçen'in ailesi, THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, THK çalışanları ile birçok okuldan gelen genç öğrenciler katıldı.

Sabiha Gökçen'in kabrine çelenk konulması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Gökçen'in öz geçmişi hakkında bilgi verildi.

Tören, Gökçen ve diğer hava şehitlerinin mezarlarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:24 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Kadın, Gollum Karakterine Benzettiği Komşusunun 5 Yaşındaki Kızını Öldürmeye Çalıştı İçişleri Bakanı Soylu, 2 Bin 500 Kadın Polis Alınacağını Açıkladı Sunucu Nur Viral, Kadın İzleyicinin Anlatıkları Karşısında Gözyaşlarına Boğuldu Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 18:36:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]