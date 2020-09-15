İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın Duty Free işletmesi Dufry'nin - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın Duty Free işletmesi Dufry'nin

İstanbul'un şehir havalimanı ve aynı zamanda dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, duty free işletmesinde kan değişimi yaşanıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın Duty Free işletmesi Dufry'nin, System.String[]

İstanbul'un şehir havalimanı ve aynı zamanda dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, duty free işletmesinde kan değişimi yaşanıyor. Seyahat perakendeciliğinde dünyanın önde gelen markalarından Dufry, Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası içinde yer alan toplam 3 bin 900 metrekare duty free alanını 2032 yılına kadar işletecek. İşletme imtiyaz sözleşmesi Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG ile Dufry firmaları arasında 14 Eylül'de imzalandı.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın ise 12'nci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (İSG), terminal binası içinde yer alan toplam 3 bin 900 metrekare duty free (gümrüksüz mağazacılık) alanını 2032 yılına kadar İsviçre merkezli Dufry işletecek. İşletme imtiyaz sözleşmesi Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmesi İSG ile Dufry firmaları arasında 14 Eylül'de imzalandı. Söz konusu imtiyaz giden yolcu katında yer alan 2 bin 800 metrekarelik duty-free alanları ile gelen yolcu katındaki bin 100 metrekarelik mağaza alanının işletilmesini kapsıyor. Yine aynı imtiyaza göre Dufry, terminal binasında en iyi hizmeti vermek için kasım 2020 itibariyle mevcut sekiz mağazayı da devralacak ve söz konusu perakende alanını sektördeki yeni trend ve ihtiyaçlara göre yenileyecek.

Türkiye'de 1993 yılından beri faaliyet gösteren Dufry, dünyanın en eski ve en büyük duty free işletmecilerinden biri olarak öne çıkıyor. Genel merkezi İsviçre'nin Basel kentinde bulunan Dufry, seyahat perakendeciliği alanında dünyada havalimanları, deniz ve cruise limanları, kara sınırları, tren garları, vb. 400'den fazla noktada hizmet veriyor. Halihazırda Türkiye'de Antalya, Kayseri ve Kütahya Zafer havalimanlarında yer alan duty-free alanlarını ve mağazalarını işleten Dufry, Sabiha Gökçen Havalimanı ile birlikte Türkiye'de hizmet verdiği havalimanı sayısını da dörde çıkarmış olacak.

"En önemli terminal hizmetlerimizden biri duty free"

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi İSG'nin CEO'su Ersel Göral şöyle konuştu: "Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmecisi olarak en önemli terminal hizmetlerimizden biri duty free. Bu yeni girişimle, seyahat perakendeciliği alanında dünyanın önde gelen kuruluşu Dufry ile uzun soluklu ve güven odaklı bir işbirliğine imza atıyoruz. Dufry'nin dünya çapında sahip olduğu deneyim, İstanbul'un ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan Sabiha Gökçen Havalimanı için önemli bir avantaj sağlayacak. Dufry ile olan ortaklığımız 2024 yılında açmayı planladığımız yeni terminal binamızla birlikte daha da farklı bir boyut kazanacağı için çok heyecanlıyız. Öte yandan yaklaşık 11 yıldır terminalimizde duty free işletmesini yürüten Setur firmasına da yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum"

"Dufry Group, Türkiye'de bu yeni ve önemli imtiyazı elde etmiş olmaktan gurur duyuyor"

Dufry Group Türkiye Genel Müdürü Cengiz İman ise yaptığı açıklamada, "Dufry Group, Türkiye'de bu yeni ve önemli imtiyazı elde etmiş olmaktan gurur duyuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolculara gücünü son teknolojiden alan bir alışveriş deneyimi sunarak, ortaklarımız olan Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (ISG) bize duyduğu güveni boşa çıkarmayacağız. Hedeflediğimiz yeni alışveriş deneyimi en son dijital teknolojinin entegre edildiği ve yepyeni bir tasarıma sahip olacak mağazalarımızın yer alacağı ikinci terminal binasının 2024 yılında hizmete açılmasıyla daha da gelişecek" dedi. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, İsviçre, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın Duty Free işletmesi Dufry'nin - Son Dakika Ekonomi

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