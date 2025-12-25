Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2024'ün yolcu rekoru 11 ayda kırıldı - Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2024'ün yolcu rekoru 11 ayda kırıldı

25.12.2025 13:22
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılın 11 ayında 44,2 milyon yolcuya hizmet vererek, 2024'ün tamamında kırılan 41,4 milyon yolcu rekorunu geride bıraktığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılın 11 ayında 44,2 milyon yolcuya hizmet vererek, 2024'ün tamamında kırılan 41,4 milyon yolcu rekorunu geride bıraktığını bildirdi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin hizmete alınmasının ikinci yılı dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

İSTANBUL'UN İKİNCİ BÜYÜK HAVALİMANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Aralık 2023'te hizmete açtığı pistin yolcu ve uçak trafiğine sağladığı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, 3 bin 540 metre uzunluğundaki ikinci pistin geniş gövdeli uçakların inişine imkan sağlayacak şekilde inşa edildiğini vurguladı. Uraloğlu, pistin yanı sıra hizmete alınan taksi yolu, yüksek kapasiteli uçak ve kargo apronları, trafik kontrol kulesi ve son teknoloji üstyapının İstanbul'un ikinci büyük havalimanı Sabiha Gökçen'in hava trafik kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

2023 YILINDA 33 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERMİŞTİ

İç ve dış hatlar toplamında 2023 yılının 11 ayında 33 milyon 716 bin 162 yolcuya hizmet verildiğini hatırlatan Uraloğlu, ikinci pistin hava trafiğine katkısına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu yılın 11 ayında yolcu sayısı, ikinci pistin henüz hizmete alınmadığı 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bin 405'e ulaştı. Üstelik sadece 11 ayda, 2024'ün tamamında kırılan 41 milyon 449 bin 44 yolcu rekorunu da geride bıraktık. 2023'ün ilk 11 ayında 208 bin 643 uçağın iniş ve kalkış yapmıştı. 2025'in aynı döneminde bu sayı yüzde 20 artarak 250 bin 538'e çıktı. 2024'ün tamamında ise bu sayı 242 bin 612 olarak gerçekleşmişti."

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.