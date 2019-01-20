Sabir Şahtahtı: "20 Ocak 1990, Rus Ordusunun Azerbaycan'ı İşgal Girişimidir"

AzerTAC Ajansı Türkiye temsilcisi Dr. Sabir Şahtahtı, "20 Ocak 1990 günü Rus ordusunun Azerbaycan'ı işgali, planlı stratejik bir katliam girişimidir" dedi.

AzerTAC Ajansı Türkiye temsilcisi Dr. Sabir Şahtahtı, "20 Ocak 1990 günü Rus ordusunun Azerbaycan'ı işgali, planlı stratejik bir katliam girişimidir" dedi.



AzerTAC Ajansı Türkiye temsilcisi Dr. Sabir Şahtahtı, Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da yaşanan "Kara Ocak" Bakü-Yanvar Katliamı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şahtahtı, "1990 yılı 19 ocağı 20 ocağa bağlayan gece, Azerbaycan halkının milli tarihindeki kanlı sayfalardan biridir. O gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve önemli merkezleri, 60 bin kişilik Rus ordusu tarafından işgal edilmiştir. Bu hareket, Sovyetler Birliği silahlı kuvvetlerinin kendi halkına karşı işlediği bir katliamdır. Bu senaryo hiçbir siyasi ve ahlaki mantığa uymamaktadır. Bağımsızlık ateşi ile yanan Azerbaycan halkının üzerine özel üretilmiş mermiler yağdırılmış yüzlerce Azerbaycan Türk'ü katledilmiş, yüzlercesi de yaralanmıştır. Burada silahlı Ermeniler kullanılarak, cinayetlerine ortak edilmiştir. Bu kanlı olay "Kanlı Yanvar" veya "Kanlı Ocak" olarak Azerbaycan tarihine geçmiştir. İşgal aniden gelişmiş, yerel yönetimler haberdar edilmemiş, Bakü kamu düzeninin korunmasında gerekli önlemler alınmamıştır. Televizyon, radyo ve hastanelerin elektrikleri kesilmiş, bazılarının personeli tutuklanmış, ambulanslara ateş açılmıştır.



SSCB'nin son başkanı olan M. Gorbaçov ve Kremlin'in diğer Sovyet ekibi, Azerbaycan'da halkın mücadele azmini kırıp onu sarsmak, ülkeyi askeri rejim altında tutmak, Ermeni saldırganlığını desteklemek, Azerbaycan parlamentosunu dağıtmak ve ülkede anarşi ve kaosa yol açmayı amaçlamıştır.



25 Ocak'ta Neftçala'da, 26 Ocak'ta Lenkeran'da 8 kişi daha öldürülmüş ve onlarca insan yaralanmıştır. Birkaç günde ölü sayısı 146'ya, yaralı sayısı 744 kişiye ulaştı ve 841 kişi tutuklandı. Ölenler arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlı insanlar da bulunuyordu. Bu arada Sovyet askerlerinin hain saldırıları ile 200 ev, 80 otomobil, ve çok sayıda ambülans yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Azerbaycan egemenliği ve anayasası ihlal edilmiş, ulusal kurtuluş mücadelesine darbe vurulmuştu" diye konuştu.



"Bugün 20 Ocak faciasının 29. yıl dönümüdür"



Dr. Sabir Şahtahtı, aynı amaca hizmet eden birçok acı olayı da hatırlatarak, "1918 yılı mart ayında Azerbaycan halkına karşı yapılan soykırım gerçeği, 1920 yılında Kızıl Ordu tarafından Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin işgal edilmesi, Zengezur'un, Azerbaycan topraklarından koparılarak Ermenistan ile birleştirilmesi, 20 Ocak 1990 faciası ve nihayet 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yapılan soykırım, Azerbaycan topraklarının işgali, binlerce kişinin göçe zorlanması ve öldürülmesi, değişik zamanlarda yapılsa da aynı amaca hizmet etmiştir.



Milli lider Haydar Aliyev ailesi ile birlikte 21 Ocak 1990 günü Azerbaycan'ın Moskova'daki Daimi Temsilciliğine gelerek yaşanan facia ile ilgili olarak Azerbaycan halkına başsağlığı diledi. Büyük bir cesaretle 20 Ocak faciasını işleyen Gorbaçov ve Azerbaycan'daki destekçilerini sert bir dille lanetledi.



Bugün 20 Ocak faciasının 29. yıl dönümüdür. Bu facianın yaşanmış olması Azerbaycan halkının anayasal haklarına tecavüz ve Azerbaycan toprağının haksız yere Ermenistan'a kazandırılmasıdır. Olayların gerçek nedeni ise; Azerbaycan halkının, elinden alınan vatan toprağının korunmasında gösterdiği haklı tepkidir. Bu yolda ölenler Şehit, yaralananlar Gazi, bu mücadeleye katılan herkes kahramandır.



Şehitler, Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda toplanan bir milyon kişi tarafından şimdiki Şehitler Hıyabanı ismi verilen şehitliğe getirilerek yan yana defnedildi. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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