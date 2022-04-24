Sadece Ramazan'da oynanan kumara polis baskını - Son Dakika

Samsun'un Ladik ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, sadece Ramazan'da oynanan "Borsa" adlı kumar ile ilgili 22 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yasadışı bahis ve "Borsa" isimli kağıt oyununu oynatarak haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyon düzenleıdi. Bir kahvehaneye düzenlenen baskında şüpheliler üzerinde yapılan aramada 3 bin 970 TL kumar parası, tavan arasında gizlenmiş tuşlu ve jeton kullanılarak oynatılan elektronik oyun makinesi ve kumar makinesi ele geçirildi. Kahvehanede sahibi E.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada ise kumardan kazanıldığı değerlendirilen 725 adet 100 TL'lik banknot, 198 adet 50 TL'lik banknot, 23 adet 200 TL'lik banknot, 5 adet 20 TL'lik banknot, 4 adet 50 euro banknot, 3 adet 100 ABD doları banknot, 1 adet 100 euro banknot, 1 adet 50 ABD doları banknot para elde edildi. Yapılan aramada 3 tanesi uçaksavar mermisi, farklı çap ve kalibrede 23 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan E.Ç. ve C.S. gözaltına alındı. Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na göre idari yaptırım uygulandı.

Söz konusu kahvehanede kumar oynatıldığı sırada 4 kişinin içeride ve dışarda gözcülük yaptığı, sadece Ramazan ayında onandığı ileri sürülen "Borsa" adlı kumar oyunu için Samsun'un diğer ilçeleri ile civar illerden de kahveye gelenler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN